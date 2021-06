Speciale editie Utrecht door de jaren heen; De veranderende stad in beeld

Vanwege het 10-jarig bestaan van DUIC hadden we in de laatste krant een speciale editie van de rubriek ‘Utrecht door de jaren heen; De veranderende stad in beeld’. De oude foto’s, die bij Het Utrechts Archief vandaan komen, zijn gemaakt in 2011, het jaar dat DUIC werd opgericht. Tien jaar is weliswaar een korte periode in de geschiedenis van Utrecht, toch is goed te zien dat de ontwikkeling van de stad niet stilstaat.