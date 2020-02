Speciale nijntje-producten voor Utrechtse start Vuelta

In aanloop naar de start van de Vuelta in Utrecht worden verschillende nijntje-producten aangeboden die in het teken staan van de wielerronde. Het merchandisepakket van La Vuelta Holanda bestaat onder andere uit nijntje-fietsbellen, een armband met een afbeelding van nijntje, nijntje-poppetjes en een knuffel van nijntje.

De opbrengsten van de knuffel worden geschonken aan Fonds Gehandicaptensport. Speciaal voor de Ronde van Spanje draagt de creatie van Dick Bruna de rode leiderstrui.

Paralympisch kampioen en ambassadeur van Fonds Gehandicaptensport, Jetze Plat, kreeg de eerste ‘La Vuelta nijntje’ uitgereikt tijdens de wielerbeurs Bike MOTION Benelux in de Utrechtse Jaarbeurs.

Augustus

De 75e editie van de Vuelta start vrijdag 14 augustus met een ploegentijdrit door Utrecht, zaterdag finisht de etappe in de stad en zondag 16 augustus is een etappe met start en finish in Breda. Hierna gaat de Vuelta verder in Spanje.

Met de Vuelta is Utrecht de eerste stad die alle drie de grote wielerrondes ontvangt. Eerder kwamen de Giro d’Italia (2010) en de Tour de France (2015) naar Utrecht. Slechts drie keer eerder startte de wielerronde buiten Spanje. Een kaart van de route is te downloaden via La Vuelta Holanda.