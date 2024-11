Speciale ‘prijs’ voor meest waardeloze Utrechtse huisjesmelker: ‘wordt te vaak misbruik gemaakt van woningnood’

De Utrechtse Partij van de Arbeid (PvdA) heeft een wel heel bijzondere prijs in het leven geroepen: de Huisjesmelkerbokaal. De prijs wordt uitgereikt aan de meest waardeloze huisbaas van Utrecht. Met de actie wil de politieke partij aandacht vragen voor het misbruik dat wordt gemaakt van de woningnood.

Een kapotte douche die met ducttape aan elkaar hangt, een verwarming die niet werkt of een muizenplaag die hoogtij viert: het leven in een huurhuis gaat soms niet over rozen. Niet elke huisbaas is even meegaand met zijn of haar huurders, en volgens de PvdA is het de hoogste tijd om daar een eind aan te maken. Daarom heeft de partij een ludieke actie op touw gezet, waarbij de ‘ergste’ huisbaas in de schijnwerper wordt gezet.

Verantwoordelijkheid

Dat doet de partij niet zomaar. “De Huisjesmelkerbokaal heeft als doel om misstanden bij de verhuur van woningen aan de kaak te stellen en aandacht te vragen voor de problemen die huurders dagelijks ondervinden. We zien nog te vaak in onze stad dat huisjesmelkers misbruik maken van de woningnood”, zegt PvdA-fractievoorzitter Rick van der Zweth.

“Het is onacceptabel dat zoveel Utrechters te maken hebben met huisjesmelkers die hun verantwoordelijkheid als verhuurder niet serieus nemen,” schrijft de partij verder in een bericht. “Met deze actie willen we laten zien dat dit soort misstanden niet genegeerd mogen worden.”

Na een deadline op 6 december worden de ‘ergste’ huisbazen bekend gemaakt. Op 17 december volgt vervolgens de definitieve uitslag. Geteisterde huurders kunnen via een speciale website hun huisbaas aanmelden, waarna een verhaal toegevoegd kan worden waarom de huisbaas zo verschrikkelijk zou zijn.