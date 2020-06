Speciale raadsvergadering en klokgelui Domtoren op laatste werkdag Jan van Zanen

Tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering wordt vandaag afscheid genomen van burgemeester Jan van Zanen. Ook worden de klokken van de Domtoren voor dit uitzonderlijke moment geluid.

Normaal worden er tijdens de raadsvergadering in het stadhuis onderwerpen besproken die zijn aangedragen door de verschillende politieke partijen. Vandaag gaat dat iets anders. De gemeenteraad gaat het stadhuis verruilen voor de Grote Zaal in TivoliVredenburg en de vergadering staat geheel in het teken van het afscheid van Jan van Zanen als burgemeester van Utrecht.

Ook de Domtoren laat van zich horen. Om 15.45 uur luidden de vrijwilligers van het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) handmatig de Martinus (4.300 kg), de Johannes Baptist (2.400 kg) en de Maria Magdalena (1.700 kg).

Speciale gelegenheid

Het is een oude traditie dat het UKG de Banklok van de buurtoren luidt voorafgaand aan een raadsvergadering. Alleen bij speciale gelegenheden neemt de Domtoren deze functie over.

Van Zanen vertrekt woensdag naar Den Haag. Hij neemt daar het stokje over van waarnemend burgemeester Johan Remkes. In een brief die eerder vandaag verscheen nam Van Zanen afscheid van alle Utrechters.