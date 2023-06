Speedpedelec-expert Fietsersbond blij met proef Utrecht om snelle rijwielen toe te staan op fietspad

Het is een goede zaak dat in de regio Utrecht speedpedelecs op de fietspaden mogen gaan rijden, zo meent deskundige bij de Fietsersbond Martin de Vries. Hij reageert daarmee op het plan van de provincie Utrecht – waar de gemeente aan meedoet – om ontheffingen te gaan uitgeven aan eigenaren van de snelle elektrische fietsen. Daarmee zijn ze niet meer verplicht om op de rijbaan te rijden.

Op dit moment gelden voor de speedpedelec dezelfde regels als voor de bromfiets. Dit betekent dat de bestuurder op het bromfietspad moet rijden of, als dat er niet is, op de rijbaan. Dat gaat vanaf 1 juli veranderen, dan kunnen eigenaren van zo’n fiets waarmee snelheden tot 45 kilometer per uur gehaald kunnen worden een gratis ontheffing krijgen waarmee ze ook op het fietspad mogen rijden. Voorwaarde is dat de bestuurder van de speedpedelec zich aanpast aan de andere fietspadgebruikers en niet harder fietst dan 30 kilometer per uur.

Praktischer en veiliger

De reacties onder het bericht op DUIC waren niet allemaal positief, maar speedpedelec-expert bij de Fietsersbond, Martin de Vries is dat wel. Volgens hem is het veel praktischer, veiliger en ook komt het nu gewoonweg al veel voor. “De meeste speedpedelec-gebruikers rijden langere afstanden voor woon-werkverkeer, gemiddeld zo’n 22 kilometer. Ik rij bijvoorbeeld zelf van Hilversum naar Nieuwegein en natuurlijk weer terug, veelal door buitengebied maar ook af en toe door meer stedelijk gebied. Op verschillende plekken kan ik prima op de rijbaan rijden, maar er zijn ook stukken waar dat een stuk onprettiger is. Vooral als je vanaf het buitengebied een gemeente binnenrijdt.”

Als voorbeeld noemt hij de Franciscusdreef in Overvecht: “Dit is een autoweg met twee keer twee rijbanen waar 50 kilometer per uur gereden mag worden. Het is tijdens de spits druk en er wordt regelmatig te hard gereden. Het is zeer onaangenaam om daar tussen te rijden, er wordt getoeterd en automobilisten doen aan spatbordkleven. Dat is niet veilig. Het is dan veel fijner om het fietspad te pakken.”

Verder zegt De Vries dat de theoretische snelheid van speedpedelecs wel maximaal 45 kilometer per uur is, maar veel van de snelle elektrische fietsen halen dat helemaal niet. “Sommige halen amper 40 kilometer per uur en als er tegenwind is dan gaan ze nog een stuk langzamer. Ook als het koud is presteren de accu’s een stuk minder goed en rijden speedpedelecs ook langzamer. Daarnaast moet je echt flink doortrappen om hogere snelheden te bereiken. Het is dus niet per definitie zo dat speedpedeles ook hard rijden.”

Volgens De Vries kiezen veel speedpedelec-gebruikers nu dan ook al regelmatig om gebruik te maken van fietspaden. “Ik verwacht dan ook niet dat er veel gaat veranderen door de ontheffing. Al met al ben ik blij met de pilot. Ook uit onderzoeken blijft dat er weinig redenen zijn om aan te nemen dat het vervelend kan uitpakken.”

Wel of niet?

Op de website van de Fietsersbond staat echter geschreven waarom de speedpedelec binnen de bebouwde kom juist niet op het fietspad thuishoort. De Vries vertelt daarover: “Dat klopt, en dat is eigenlijk ook nog steeds het formele standpunt. Er is ook binnen de Fietsersbond gewoonweg nog discussie over. Maar men keert zich niet tegen deze pilot, want de rijbaan is ook op verschillende plekken te onveilig. Dat wil je de mensen ook niet aandoen. Het is ook gewoon een breder probleem; fietspaden worden steeds drukker. De grootste overlast komt eerder door opgevoerde elektrische fietsen en fatbikes dan door speedpedelecs waar ook een rijbewijs voor nodig is.”

