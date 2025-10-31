Speelgoedwinkel POP MART met populaire Labubu-poppen opent vestiging in Utrecht

POP MART heeft vrijdag haar derde vestiging in Nederland geopend. Vrijdagochtend stond er een aardige rij in Hoog Catharijne om zogenaamde ‘collectibles’ te kopen bij de populaire speelgoedwinkel uit China. In deze winkel kunnen liefhebbers collecties van onder andere Labubu, Skullpanda en Molly kopen.

De speelgoedwinkel POP MART heeft diverse collecties van verschillende ‘collectibles’ in de verkoop staan. Het gaat hierbij niet om doorsnee bordspellen, knuffels of ander speelgoed, maar om bepaalde verzamelitems. De beroemdste collectie betreft de Labubu, een monster met scherpe tanden, puntige oren en grote ogen, dat een wereldwijde hype is geworden waar zelfs sterren als Rihanna en David Beckham in meegingen. De bedenker achter dit succes is Kasing Lung, die is opgegroeid in Utrecht.

Centrale locatie

Kevin, storemanager van de nieuwe POP MART, is blij met de opening en spreekt over een ‘prachtige locatie’. “Hoog Catharijne is natuurlijk een begrip in Utrecht en ligt dicht bij het Centraal Station. Hierdoor is de winkel in Utrecht een stuk beter bereikbaar voor liefhebbers in het noorden en zuiden van het land ten opzichte van de andere vestigingen in Amsterdam en Rotterdam.”

Peter Shipman, Head of Europe en Managing Director bij POP MART, is eveneens enthousiast. “Utrecht is een stad vol energie en vernieuwing, met Hoog Catharijne als dynamische plek waar mensen samenkomen om te ontdekken en geïnspireerd te raken”, legt hij uit. “We zijn trots om hier onze deuren te openen en POP MART’s wereld van kunstzinnige collectibles dichter bij een nieuw publiek te brengen.”

‘Collectibles’

De producten die in POP MART worden verkocht, zijn volgens Kevin echte verzamelobjecten. Bovendien zijn er voor elke collectie ‘blind boxes’ te koop, waardoor je niet weet wat je koopt. “Je hebt hierdoor kans dat je een ‘secret’ krijgt. Dit is een collectible (verzamelitem, red.) waarvan de kans 1 op 144 is dat je deze in je box hebt.”

Er zit volgens Kevin geen spelelement aan de verzamelitems vast, maar het zijn accessoires of decoratie-items. Een bepaald item is bijvoorbeeld alleen in Nederland verkrijgbaar. Een liefhebber kan deze dan ruilen met een item uit Japan, zodat iemand op die manier een collectie compleet kan maken. Ondanks dat de hype rondom de Labubu-poppen wat is afgevlakt, is er nog wel een ‘diehard community’, meent Kevin, en is de vraag nog altijd groot.