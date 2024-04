Speeltuin in Wilhelminapark in Utrecht vernoemd naar verzetsheldin Trui van Lier

Het Trui van Lier Speelkwartier in het Wilhelminapark heeft dit weekend zijn officiële naam gekregen. De tot voorkort naamloze speeltuin werd geopend door burgemeester Sharon Dijksma. Het Trui van Lier Speelkwartier vormt een eerbetoon aan de verzetsheldin Trui van Lier.

De verzetsheldin Trui van Lier richtte in oktober 1940 een kindercrèche op aan de Prins Hendriklaan in Utrecht. Samen met haar vriendin Jet Berdenis van Berlekom wist zij 150 joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog in veiligheid te brengen. De crèche droeg de naam Kindjeshaven, een knipoog naar de Utrechtse straatnaam Kintgenshaven.

Het initiatief om de speeltuin in het Wilhelminapark naar Trui van Lier te vernoemen kwam van haar achternicht Michèle van Lier. In samenwerking met de gemeente en Stichting Wilhelminapark is het plan realiteit geworden.

Versieringen

Bij de ingang van de speeltuin staat een rijkelijk versierde poort die in gouden letters de naam Trui van Lier draagt. Ook loopt er een gouden hartjespad van de voormalige Kindjeshaven naar de speeltuin in het Wilhelminapark en zijn er informatieborden geplaatst over de verzetsstrijders.

Bij de opening aanwezig waren onder meer burgemeester Sharon Dijksma, voormalig Kindjeshaven onderduiker Peter Hein en familieleden van Trui van Lier en Jet Berdenis van Berlekom.

Trui van Lier

Geertruida Elisabeth Trui van Lier is geboren op 13 november 1914 in Utrecht, als dochter van de joodse advocaat Alfred Johan Salomon van Lier en de niet-joods Cornelia Geertruida Guldensteeden Egeling. Ook was Trui een nicht van de bekende verzetsstrijder Truus van Lier.

Foto: 802008/Het Utrechts Archief

Trui doorliep het Stedelijk Gymnasium en ging aansluitend rechten studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Maar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, stopte ze haar studie en richtte ze de Kindjeshaven op. Dit kinderdagverblijf was aanvankelijk bedoeld voor kinderen uit de buurt, maar werd al snel een opvangplek voor joodse kinderen die nog geen permanent onderduikadres gevonden hadden. Toen haar nicht Truus in 1943 opgepakt en vermoord werd door de nazi’s, moest Trui zelf ook onderduiken. Haar compagnon Jet Berdenis van Berlekom zette de werkzaamheden in de crèche tot 1945 door.

Na de Tweede Wereldoorlog wilde Trui terugkeren naar Utrecht, maar zij werd flink tegengewerkt door Utrechtse gezaghebbers. Ze kreeg onder meer belastingaanslagen omdat ze met de administratie van de crèche geknoeid zou hebben.

Pas in de jaren 90 kreeg zij erkenning voor haar verzetswerk. Zo ontving zij samen met haar compagnon in 1994 de Yad Vashem onderscheiding, een eretitel voor niet-Joden die Joden hebben geholpen tijdens de Holocaust. Ook gaf gemeente Utrecht haar in 1995 de zilveren stadsmedaille en een geldbedrag ter compensatie voor wat haar na de oorlog was aangedaan. Uiteindelijk overleed Trui van Lier op 29 november 2002 in Ede. Haar compagnon Jet Berdenis van Berlekom in 2010 in Canada.