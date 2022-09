Speeltuinsoap gaat door; gemeente Utrecht gaat weer een poging doen om conflict op te lossen

De speeltuinsoap in Lauwerhof in de binnenstad van Utrecht gaat door. Het onderwerp stond donderdag op de agenda van de gemeenteraad en nog steeds is er geen oplossing. De raad heeft de wethouder de opdracht gegeven om weer met de voor- en tegenstanders in gesprek te gaan.

DUIC heeft er ondertussen al regelmatig over geschreven. De speeltuin bij de watertoren in het centrum van Utrecht maakt het nodige los. De locatie werd ingericht op initiatief van omwonenden, maar een andere groep omwonden heeft zich daarna hard gemaakt voor het verwijderen van de gloednieuwe speeltuin. De sfeer in de buurt raakte erg verziekt. Uiteindelijk besloot de gemeente een deel van de speeltoestellen te verwijderen, maar een barricade van actievoerende bewoners maakte dit onmogelijk. Lees hier nog eens terug hoe het probleem zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren.

Gemeenteraad

De zaak die al jaren speelt is nou zo hoog opgelopen dat die donderdag in de gemeenteraad werd besproken. Daar waren de meeste politici overigens niet blij mee. Het is eigenlijk een klein onderwerp, een speeltuintje met een paar toestellen voor peuters, daar gaat de raad haar tijd meestal niet aan besteden. Toch vond men het nodig om hier bij stil te staan.

De meeste partijen hebben wel hun ongenoegen geuit over dat dit nu al zo lang speelt, en het maar niet lukt om een goede oplossing te vinden. Wethouder Eva Oosters noemde het plaatsen van de speeltuin een ‘inschattingsfout’ van de gemeente. Maar het is wel een inschattingsfout die werd gemaakt op initiatief van omwonenden.

Een groot deel van de raad is tegen het verwijderen van de hele speeltuin. De wethouder kreeg de opdracht mee om nog een keer met de strijdende partijen in gesprek te gaan om te kijken of men er gezamenlijk uitkomt. Het is afwachten wat dit gaat opleveren. De speeltuinsoap krijgt dus nog een vervolg.