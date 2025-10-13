Speld van de Stad voor Elinkwijkse vrijwilliger Dick van Miltenburg

De Utrechtse vrijwilliger Dick van Miltenburg heeft zondag de Speld van de Stad ontvangen. Hij kreeg de stedelijke onderscheiding als dank voor zijn decennialange vrijwilligerswerk voor Stichting Elinkwijks Belang (SEB). Locoburgemeester Dennis de Vries reikte de onderscheiding uit ter gelegenheid van het tachtigjarig jubileum van de stichting aan de Wattlaan.

Van Miltenburg is al 38 jaar actief voor de buurtvereniging van Elinkwijk in Noordwest. In 1987 begon hij als bestuurslid, twintig jaar later (2007) nam hij het voorzitterschap op zich. “Als bestuurslid en later als voorzitter stopt(e) Dick ieder vrij uurtje in de stichting”, aldus De Vries.

De tekst loopt door onder de foto.

Ook buiten het bestuur is Van Miltenburg nog altijd zeer betrokken. Hij organiseert kinderdagtochten, draait bardiensten, verricht klusjes en is iedere dinsdag aanwezig bij de danslessen. “Iedereen kan een beroep op hem doen, hij staat altijd voor iedereen klaar. Dick is écht een excellente Elinkwijker; iemand die de buurt weet te verbinden”, zei de locoburgemeester.

De Speld van de Stad wordt sinds 1985 toegekend aan Utrechters die zich op bijzondere wijze inzetten voor de stad, bijvoorbeeld op cultureel, sportief of maatschappelijk vlak. In mei werd Dick de Jong nog verrast met de onderscheiding. Dat was ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter van de historische vereniging Oud-Utrecht.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.