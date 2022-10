Spellenwinkel Subcultures aan de Oudegracht wint Utrechtse Toegankelijkheidsprijs 2022

Spellenwinkel Subcultures heeft dit jaar de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht gewonnen. De winkel aan de Oudegracht werd het best beoordeeld door de jury en kreeg de meeste stemmen van het publiek.

Subcultures heeft onder meer een escaperoom die voor iedereen toegankelijk is, ook voor doven en slechthorenden. Verder maakt de spellenwinkel vlogs over hoe je bestaande spellen aan kunt passen zodat iedereen ze kan spelen. Daarvoor verkopen ze ook aangepaste speelstukken.

Het personeel van Subcultures beheerst gebarentaal en het winkelpersoneel geeft spelletjes-advies aan mensen met een beperking. Verder gaan ze gaan met spelontwikkelaars in gesprek over hoe ze hun spellen toegankelijker kunnen maken. Subcultures wint 3.000 euro, waarmee ze nieuwe vlog-apparatuur willen aanschaffen.

“Geweldig dat spellenwinkel Subcultures er zo goed voor zorgt dat iedereen een spelletje kan spelen en zich bij hen welkom voelt”, zegt wethouder Linda Voortman die de prijs uitreikte. “Zij zijn een voorbeeld voor andere organisaties en ondernemers. Ik hoop dat spellenwinkel Subcultures veel mensen inspireert. Overigens ook mijn complimenten voor alle andere genomineerden die toegankelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Iedereen in Utrecht moet overal kunnen komen, informatie vinden en mee kunnen doen. Ook wanneer je in een rolstoel zit, slechtziend bent of een andere beperking hebt. Ik ben blij dat steeds meer organisaties en bedrijven in Utrecht daar aan werken.”

Tweede en derde prijs

De tweede prijs – 2.000 euro – gaat naar IJsclub Siberia, vanwege de toegankelijke, sportieve en culturele evenementen die ze organiseren in de buurt. De ijsclub heeft een rolstoeltoegankelijk toilet en er zijn ijssleeën voor mensen met een fysieke beperking.

Kampong Jeu de Boules krijgt de derde prijs – 1.000 euro. Zij zorgen dat jeu de boules toegankelijk is voor iedereen, waaronder mensen die herstellende zijn van een ziekte. Ook mensen die niet goed kunnen zien kunnen hier meespelen. Ook zijn er rolstoeltoegankelijke toiletten en kunnen mensen die slecht ter been zijn parkeren naast de velden.