Spoedmaatregelen voor slechte walmuur bij Stadhuisbrug

De walmuur tussen de Stadhuisbrug en de Bezemburg in de binnenstad van Utrecht is in zo’n slechte staat dat er spoedmaatregelen genomen moeten worden. Dat is uit een recente inspectie gebleken.

De gemeente onderzoekt vandaag op welke manier de walmuur gestabiliseerd kan worden. “Waarschijnlijk door het plaatsen van een damwand”, schrijft de gemeente.

“Hiermee stabiliseren we de walmuur en brengen we een deel van de bouwkuip aan die later nodig is voor herstelwerkzaamheden. Daarna bestraten we de bouwkuip. Hierdoor wordt de werf tijdelijk ongeveer één meter breder. De werf krijg na de werkzaamheden zijn oorspronkelijke vorm terug.”

Afhankelijk van het onderzoek dat vandaag nog plaatsvindt, wordt besloten wanneer de spoedmaatregelen genomen worden. De verwachting is dat in april de damwand en de bouwkuip gemaakt kunnen worden.