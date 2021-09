Spontaan gegroeide bomen in Utrecht op de kaart met ‘statuslabel’

Utrechtse zaailingen, spontaan ontkiemde bomen, kunnen vanaf donderdag 9 september een statuslabel krijgen met daarop de tekst ‘Zaailing Gewenst’. Wethouder Lot van Hooijdonk trapt het project ‘Toevallig Groen – Zaailingen van de Stad’ af. Dat doet ze met het plaatsen van het eerste statuslabel.

Veel van de Utrechtse plantsoenen, parken en perkjes staan vol groen. Het meeste hiervan is aangeplant door de gemeente. Sommige bomen zijn echter spontaan ontkiemd en gaan groeien. Dit zijn de ‘Zaailingen van de Stad’.

Hieronder valt onder meer een oude vijgenboom aan de Oudegracht. Deze krijgt van wethouder Lot van Hooijdonk het eerste statuslabel. Utrechters kunnen deze bomen de status ‘Zaailing Gewenst’ geven. Hiermee laten zij blijken waarde te hechten aan de bomen.

Het statuslabel moet een signaal zijn aan de gemeente, om de spontaan gegroeide bomen op de bomenkaart van Utrecht te zetten. Op dit moment staan alleen officieel aangeplante bomen op deze kaart. Het label is kosteloos te krijgen. Utrechters kunnen ook meedoen aan het project door een zaailing te melden. Beide kan via de website van Toevallig Groen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Portretten

In een 12-delige serie artikelen in DUIC en een tv-serie bij RTV Utrecht wordt een aantal van de markantste bomen geportretteerd. Hierin vertellen Utrechters over de persoonlijke band die ze hebben met zo’n toevallig opgekomen zaailing in hun omgeving.

Het project Toevallig Groen laat zien hoe belangrijk dit groen is voor de beleving van de stad. Zo vertelt Remco de Jong over de Hollandse bastaard iep die naast zijn deur groeit aan de Tanimbarkade. “Als hij geveld zou worden door ziekte dan moet ik wel een traantje laten.”

Ook Paulus Mooij zorgt voor ‘zijn’ zaailing op de hoek van de Willem van Noortstraat. Hij snoeit hem bij als het nodig is en waakt over de gezondheid van de boom. “Als hij zich niet lekker voelt heeft hij een andere kleur.”

Tentoonstelling

Het project Toevallig Groen – Zaailingen van de Stad is onderdeel van de tentoonstelling De Botanische Revolutie in het Centraal Museum. Die is te bezoeken van 11 september 2021 tot en met 9 januari 2022. Bijgaand organiseert het museum wandelingen door de binnenstad en het Zocherpark.