Spoorvakbonden kondigen nieuwe stakingsdagen aan; staking in regio Utrecht is op 15 september

De spoorvakbonden hebben nieuwe stakingsdagen aangekondigd, omdat er ondanks de stakingen van de afgelopen weken nog geen nieuwe cao ligt. Op de drie nieuwe stakingsdagen wordt het werk steeds in een andere regio neergelegd. De regio Midden, waar Utrecht onder valt, is op donderdag 15 september aan de beurt.

De spoorvakbonden noemen de eerste stakingsgolf ‘succesvol’, maar kondigen toch nieuwe stakingen aan. “Alhoewel de stakingen van 24, 26, 29, 30 en 31 augustus qua actiebereidheid en effect op de dienstregeling en alle andere werkzaamheden bij NS een daverend succes zijn geweest, ligt er nog steeds geen nieuwe cao”, aldus de vakbonden, die naar eigen zeggen doorgaan met het organiseren van stakingen tot er ‘een goede cao’ ligt.

De vakbonden willen in die cao een verlichting van de werkdruk en een toename van waardering voor de medewerkers zien. “Een cao met een salaris, waarvoor mensen graag bij NS komen werken en met afspraken waarmee je naast je baan bij NS weer een sociaal leven kan hebben en weer gezond de eindstreep kan halen. Kortom, een cao die helpt, fluitend naar en aan het werk te gaan.”

De nieuwe estafettestaking begint op vrijdag 9 september in de regio’s Noordwest en West. Op dinsdag 13 september volgen acties in de regio’s Oost, Zuid en Noord en op donderdag 15 september is de regio Midden aan de beurt. Utrecht valt onder die laatste regio. Als er na de tweede stakingsgolf geen ‘goede cao’ op tafel komt, volgen er volgens de vakbonden landelijke stakingen.

Eerdere stakingen

Eind augustus legden NS-medewerkers ook al op verschillende dagen het werk neer. Dat gebeurde steeds in verschillende regio’s, maar zorgde in het hele land voor vertraging en uitval van treinen. Op dinsdag 30 augustus was de staking in regio Midden voor de NS aanleiding om het treinverkeer in heel het land stil te leggen. Utrecht bleek een te belangrijk knooppunt, waardoor de NS niet volgens een ‘betrouwbare en verantwoorde dienstregeling’ kon rijden.

De impact van de nieuwe stakingsdagen is nog niet precies bekend, maar de verwachting is dat ook deze stakingen weer voor veel vertraging gaan zorgen.