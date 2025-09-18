Sportacademie MBO Utrecht heropent zich in vernieuwde Sporthal Zuilen

Sportacademie MBO Utrecht heeft een nieuwe plek gekregen: Sporthal Zuilen op Sportpark Zuilense Vecht. De feestelijke opening vindt vanmiddag plaats, waarbij er een spectaculaire, sportieve actie is georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel.

De Sportacademie, die sinds begin 2023 in tijdelijke units op hetzelfde terrein gevestigd was, is per 18 september verhuisd naar het vernieuwde gebouw op Sportpark Zuilense Vecht.

Om de heropening op sportieve wijze te vieren, is de speciale actie ‘rondje Utrecht’ georganiseerd. Studenten en docenten van MBO Utrecht gaan binnen 24 uur 325 kilometer sporten. Deze afstand wordt op verschillende manieren als estafette afgelegd. Van onder meer zwemmen en duiken tot kanoën en fietsen. De start vond op woensdag 17 september plaats, op de Onderwijsboulevard van MBO Utrecht aan de Australiëlaan. Vervolgens leggen de deelnemers de Utrechtse provinciegrens sportend af en komen donderdag rond 15.00 uur ‘s middags aan op de opening.

Rondje Utrecht en de opening van de Sportacademie worden gekoppeld aan een inzamelingsactie voor het goede doel. De docenten en studenten die deelnemen aan de actie halen allemaal minimaal 100 euro sponsorgeld op voor het Prinses Maxima Centrum, een centrum voor kinderoncologie in Nederland. Daarnaast vroeg de Sportacademie de genodigden om bloemen en cadeaus thuis te laten, en in plaats daarvan een bijdrage te doen aan het Prinses Maxima Centrum.