Sporters opgelet: het grootste pickleball evenement van Europa strijkt neer in Utrecht

Goed nieuws voor sportliefhebbers: de Jaarbeurs wordt het bruisend middelpunt van het grootste pickleball evenement in Europa. Op twintig velden kunnen spelers naar alle hartenlust pickleballen. Voor iedereen die niet bekend is met de sport, is er geen nood. Er zijn ook lessen op instapniveau.

Misschien kent nog niet iedereen pickleball, maar de sport wint snel aan populariteit. Pickleball is een soort combinatie tussen badminton, tafeltennis en tennis. Het veld is erg klein, en daarmee zijn vooral snelheid en behendigheid handige eigenschappen om te bezitten als pickleball speler.

Sport voor iedereen

In onder andere Amerika en Canada is de sport enorm populair, en nu moet de sport ook in Nederland zoden aan de dijk zetten. Daarom wordt het grootste pickleball evenement van Europa georganiseerd in de Jaarbeurs. “We zijn verheugd om dit evenement te ondersteunen en kijken uit naar een zomer vol actie en plezier”, zegt Ron Eskens, Chief Padel Officer bij Majesty Company Group. “Pickleball is een sport die iedereen kan spelen en van kan genieten.”

Ook Jannemarije Spruitenburg, Key accountmanager bij Jaarbeurs, zegt uit te kijken naar de komst van het evenement. “Vorig jaar hebben we Jaarbeurs omgetoverd tot een padelparadijs en de belangstelling was overweldigend. We zijn dan ook ontzettend enthousiast om nu ook pickleball naar Jaarbeurs te brengen.”

Enthousiastelingen kunnen van 27 juni tot 2 september een kijkje nemen bij de Jaarbeurs.