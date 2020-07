Sportpark Overvecht-Noord krijgt nieuwe impuls met mogelijke komst FC Utrecht

Sportpark Overvecht-Noord wordt volgens de gemeente Utrecht niet goed benut. Met de groei van de stad en daarmee ook de groeiende behoefte aan sportgrond komt daar nu verandering in. Zo lijkt het erop dat onder meer FC Utrecht gaat trainen op het sportpark.

FC Utrecht zoekt buiten Zoudenbalch een tijdelijke trainingslocatie voor het eerste team en heeft de gemeente hiervoor benaderd. Omdat sportpark Overvecht-Noord niet ten volle werd benut bleek dit al snel een geschikte locatie.

Momenteel is FC Utrecht bezig met het voorbereiden van de vergunningsaanvraag. De club wil twee trainingsvelden, een trainingsstrook en een accommodatie. FC Utrecht huurt de grond en legt er zelf velden op aan.

Kunstgras

Eén van de voorwaarden die de gemeente stelt is dat één van de voetbalvelden bestaat uit kunstgras en dat FC Utrecht opdraait voor de kosten. De vergunning is nog niet goedgekeurd dus de plannen zijn nog niet definitief.

Ook de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) komt naar sportpark Overvecht-Noord. De vereniging heeft 400 leden en zat tot voor kort op sportpark Zuilen. Op dit moment zijn zowel de gemeente als URV bezig de laatste werkzaamheden in de kantine op sportpark Overvecht-Noord af te ronden.

EDO

Voetbalvereniging Eenheid Doet Overwinnen (EDO) maakt al sinds 1998 gebruik van sportpark Overvecht-Noord. Met de komst van FC Utrecht en URV zijn niet meer alle velden beschikbaar voor EDO. “Zij waren vanwege de leegstand op het park gewend aan een voor Utrechtse begrippen ruime veldsituatie. Hun ervaring van de nieuwe situatie als een verslechtering is daarom begrijpelijk”, aldus de gemeente.

Ook ziet EDO het niet zitten om een veld te delen met de rashondenvereniging en vinden ze het bezwaarlijk om trainingen over verschillende dagen te spreiden. “Al met al vraagt de ontwikkeling van het sportpark veel van met name EDO.”

DKU

Voor Dobermann Kringgroep Utrecht (DKU) is binnenkort geen plek meer op sportpark Overvecht-Noord. De vereniging met 25 leden maakte twee keer per week gebruik van een deel van een veld en had gebruiksrecht voor een jaar.

“Met de komst van FC Utrecht is deze ruimte niet langer beschikbaar. Het belang van de doorontwikkeling van het sportpark en de geringe omvang van DKU heeft geleid tot het besluit om niet opnieuw het gebruiksrecht voor een jaar aan te bieden.”