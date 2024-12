Sportplannen gemeente Utrecht: basisbehoefte, maar minder geld en ruimte

De gemeente heeft de plannen voor het sportbeleid tot 2032 bekendgemaakt. Sport wordt beschouwd als een basisbehoefte en er moeten zoveel mogelijk mensen in beweging komen. Maar terwijl het aantal inwoners toeneemt, blijven het sportbudget en de beschikbare ruimte gelijk.

In de komende 16 jaar komen er volgens voorspellingen 100.000 Utrechters bij. Dat zorgt voor krapte bij het sporten, is de verwachting. Het tekort aan sporthallen en tennisbanen lijkt ongeveer drie keer zo groot te worden, bij hockeyvelden verdubbelt het. Oosters ziet hier een uitdaging die vraagt om innovatieve oplossingen. “We willen kijken of een sportpark misschien ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden”, zegt wethouder Eva Oosters.

Een vreemde eend in de bijt is het voetbal. Op zaterdag is het aantal voetbalvelden toereikend – Op zondagen is er een overschot van tientallen velden. “We kunnen echt niet meer verantwoorden dat er 34 velden leeg liggen”, vindt Oosters. “We gaan dus kijken hoe we die velden efficiënter in kunnen zetten. We kijken bijvoorbeeld naar het multi-gebruik van velden, dus meerdere soorten sport op een veld”

“Het is niet alleen een goed nieuws show”, geeft wethouder Eva Oosters toe. Net zoals veel andere gemeenten zit Utrecht krap bij kas, onder meer omdat er minder geld vanuit het rijk komt. “We maken scherpe keuzes”, gaat Oosters verder. “Dit is wat we met het budget kunnen doen. Een realistisch beeld.”

Basisbehoefte

Sporten vervult volgens Oosters een dubbele rol, die juist in deze tijd belangrijk is. “Het kan je krachtiger maken als gemeenschap. Het zorgt voor ontmoetingen binnen en buiten je bubbel”, vertelt ze. “Natuurlijk is er het fysieke aspect evident, maar ook sociaal kan het echt een boost geven.”

Wat de gemeente betreft is sporten dan ook een basisbehoefte, waar ze het liefst zoveel mogelijk inwoners gebruik van ziet maken. “Er zijn groepen die nog relatief weinig sporten, en daar willen we meer op in gaan zetten”, vertelt Oosters. “Het gaat om jongeren, 65+’ers en inwoners met een beperking, vooral uit de lage sociaal-economische positie.” Geld kan daarbij een issue zijn. “Er komt daarom al 600.000 euro extra voor de U-pas.”

Nieuwe sporten

Hoe we sporten verandert ook. “We zien dat er los van de verenigingen meer aanbod is.” Sporten als boulderen, skaten en padel zijn aan een opmars bezig – en de voorzieningen hiervoor worden meestal opgezet door commerciële ondernemers in bijvoorbeeld oude fabriekshallen. “Dat is een mooie groei, en het is aan de gemeente om niet in de weg te lopen.” Het geld dat ondernemers investeren hoeft niet bij de gemeente vandaan te komen. “Maar we kunnen er als gemeente ook minder invloed op uitoefenen.” Een avondje boulderen kost in ieder geval dertien euro.

Voor wat de gemeente kijkevenementen noemt, gaat de geldkraan in ieder geval tot 2028 dicht. Denk hierbij aan wielerkoersen of een beachvolleybalstadion op het Jaarbeursplein, waarbij meer toeschouwers dan deelnemers zijn. “Dat is een pijnlijke. De evenementen zijn van grote waarde voor de stad, maar kosten tonnen. Die hebben we niet. Dit zijn de keuzes die we moeten maken.”