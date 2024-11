Sportplek aan Eysingalaan in Utrecht gaat op de schop zodat het weer gebruikt wordt door jonge kinderen

De sportplek aan de Eysingalaan in de Utrechtse buurt Transwijk wordt vernieuwd. Uit gesprekken met omwonenden is gebleken dat de plek nu vooral gebruikt wordt door tieners tijdens de schoolpauzes en door jongeren uit verder gelegen wijken. “Er is bij de respondenten behoefte om meer gebruik te maken van de plek”, schrijft de gemeente.

De sportplek ligt ter hoogte van de Eysingalaan 137 en bestaat uit een voetbalkooi en basketbalveld. In de zomer heeft de gemeente aan omwonenden gevraagd wat zij van de plek vonden. “Er zijn weinig mensen die aangeven dat hun kinderen op de sportplek spelen”, aldus de gemeente. “Wel wordt de plek gebruikt door tieners tijdens schoolpauzes, of door jongeren van verder gelegen wijken. Jongere kinderen zijn er nauwelijks.”

Daarbij geven de bewoners aan dat zij de behoefte hebben meer gebruik te maken van de sportplek. De huidige staat maakt het volgens de gemeente echter niet bruikbaar voor de jonge kinderen. “De ondergrond is erg slecht en het is er erg heet. Daarbij is de combinatie van ligging en inrichting niet veilig met de naastgelegen weg.”

Groener

De bewoners zouden graag zien dat de plek groener wordt met gras, struiken en bomen. Ook willen zij dat de voetbalkooi blijft, maar het basketbalveld verdwijnt. “Geluidsoverlast van repeterend gedribbel en trillende losse hekken worden als zeer frustrerend ervaren.”

De gemeente heeft een plan gemaakt waarin er meer zitplekjes en prullenbakken komen. “Dit moet echter zo worden ingericht dat het geen grote groepen hangjongeren aantrekt.” Een paar zogenoemde zitpoefjes verspreid over de sportplek zouden hierbij een oplossing zijn.

Kunstgras

Ook moet er een nieuwe voetbalkooi komen. Deze heeft weliswaar dezelfde afmetingen als de huidige kooi, maar met hekken die minder lawaai maken wanneer de bal er tegenaan komt. De ondergrond wordt vervangen door kunstgras. “Dit geeft minder geluidsoverlast en we kunnen daarmee ook het water in de grond infiltreren.”

Op de plek waar nu het basketbalveld is te vinden moet een tafeltennistafel en een jeu de boulesbaan komen. Voordat de werkzaamheden beginnen kunnen omwonenden reageren op de plannen.