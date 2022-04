Sportschool Curves Utrecht aan Vleutenseweg moet waarschijnlijk sluiten na zware coronajaren

Zoals het er nu naar uitziet houdt Curves Utrecht eind mei van dit jaar op te bestaan. Eigenaar Vanessa Kalis ziet voortzetting na twee jaar vol beperkingen vanwege de coronapandemie niet meer zitten. Ook een overname lijkt er niet meer in te zitten.

“De afgelopen twee jaar waren zo heftig voor sportscholen”, vertelt een geëmotioneerde Vanessa. “We hadden te maken met veel financiële en mentale onzekerheden en kregen maar weinig steun. Dat heeft ertoe geleid dat ik niet voor nóg vijf jaar durf te tekenen bij de franchisegever Curves en de verhuurder van het pand. Na vier keer de sportclub weer op een hoger niveau tillen, is de rek eruit.”

Sportschool Curves is er één speciaal voor vrouwen. “We hebben maar één doelgroep en dat zijn vrouwen. De jongste die hier sport is 15 jaar oud, de oudste is begin 70. Er komen hier alle soorten vrouwen, van studenten tot moeders met gezinnen en die daarom weinig tijd hebben om te sporten en moslima’s – die kunnen hier zonder hoofddoek sporten. Maar ook mensen die zich in een reguliere sportschool aan hun lot overgelaten voelen, of niet op hun gemak.”

Steun

Tien jaar geleden kocht Vanessa de sportschool. “Het was een zinkend schip, maar ik heb het toen naar een hoger niveau weten te tillen.” Maar sinds de coronacrisis is het aantal bezoekers van de sportschool niet meer op het niveau van voor de crisis gekomen. Dat zorgt bij Curves Utrecht voor financiële krapte. “Vanaf 30 procent winstverlies maakte je aanspraak op een tegemoetkoming vaste lasten, maar ik had 27 procent.” Vanessa klopt daarna bij de gemeente aan voor eventuele steunmaatregelen, maar daar komt ze niet voor in aanmerking.

In december besluit Vanessa om de sportschool van de hand te doen. In eerste instantie lijkt het nog hoopvol, ook al is het krap. Maar de twee geïnteresseerde partijen trekken zich uiteindelijk toch terug. En sinds gisteren zit er nog een ‘extra kink in de kabel’. “Er werd mij verteld dat mogelijk iemand anders het pand wil gaan huren. Als de verhuurder besluit met hen in zee te gaan, dan heb ik geen pand meer.”

Dat de sportschool nog voor eind mei verkocht wordt, dat ziet Vanessa niet zo snel gebeuren. “Alleen als er iemand is die snel een beslissing durft te nemen, zou het mogelijk zijn.” Voor Vanessa is het einde verhaal. Ze kijkt naar een volgende stap in haar carrière. “Ik heb een opleiding tot beautymasseur en voor transformational cupping gevolgd. Ook kan ik voedingsadviezen geven – want mensen op weg helpen en begeleiden, daarin zit mijn ziel en zaligheid.”

Krachttraining

Vanessa blijft achter met een huurachterstand die ze moet afbetalen. Maar het hart van de sportschooleigenaar breekt pas echt bij de gedachte dat veel Utrechtse vrouwen nu hun sportplek verliezen. Veel dames zijn volgens haar geschrokken van haar besluit en maken zich zorgen over hoe het verdergaat met de sportschool.

“Ik denk dat Curves Utrecht toch voor heel veel vrouwen een veilige en fijne plek om te sporten is, en die verliezen ze nu. Het is een plek waar ze in een halfuur tijd hun hele lichaam kunnen trainen met krachttraining. Er zijn dames van wie ik nu al weet dat ze na het sluiten van deze sportschool nooit meer krachttrainingen zullen doen. Terwijl het juist zó belangrijk is naarmate je ouder wordt.”

