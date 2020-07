SportUtrecht neemt maatregelen om tekort van half miljoen euro te voorkomen

Stichting Sport Utrecht moet maatregelen nemen om dit jaar een tekort van een half miljoen euro te voorkomen. De gemeente laat weten dat er fouten zijn gemaakt bij de begroting. De stichting hoopt door te bezuinigen uiteindelijk een tekort over te houden van 100.000 euro.

SportUtrecht is in 2018 opgericht en is dé organisatie in de stad waar alles draait om sport. Het gaat dan om top- en georganiseerde sport, maar ook juist om een goed sportklimaat in alle wijken van Utrecht en het betrekken van kwetsbare inwoners. De stichting krijgt jaarlijks ongeveer 3,2 miljoen euro subsidie van de gemeente om deze taak uit te voeren.

Dit jaar gaat het financieel echter wat minder goed. Er dreigde een tekort van 500.000 euro. SportUtrecht zag dit begin juni ook en besloot om maatregelen te nemen.

Personeelskosten

Directeur Ronald Hennekes: “We zagen inderdaad dat we een terugval hadden van inkomsten en een aantal overschrijdingen. Als het meest zwarte scenario zou uitkomen zouden we inderdaad uitkomen op een flink tekort. Daarom zijn we er ook snel mee aan de slag gegaan.”

De gemeente laat over het tekort weten: “Het geprognotiseerd tekort komt met name door hogere personeelskosten, maar ook door overschrijdingen op andere posten en aan de andere kant tegenvallende inkomsten. Het tekort is voor een klein deel direct het gevolg van de coronacrisis.” De gemeente noemt een eventueel tekort van 500.000 euro ‘niet acceptabel’.

‘Niet in gevaar’

Hennekes laat weten dat door op tijd maatregelen te nemen de doelstellingen van Sport Utrecht niet in gevaar komen. “We hadden gelukkig wat ruimte, en in combinatie met adequaat handelen zal het netto nauwelijks effect hebben op wat we dit jaar wilden doen.” De gemeente laat ook weten dat de continuïteit niet in gevaar komt.

SportUtrecht is nu bezig om de bedrijfsvoering te verbeteren. Later dit jaar komt de organisatie met een bijgestelde begroting en aangepast activiteitenplan. Dit is weer de basis voor de subsidieafspraken met de gemeente.