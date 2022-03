Sportvoorzieningen krijgen van gemeente Utrecht extra ‘steun in de rug’ voor herstel na corona

De gemeente Utrecht heeft een bedrag van 520.000 euro uitgetrokken voor de Utrechtse sportsector. Van 1 januari tot en met 30 juni van dit jaar kunnen sportaanbieders gebruikmaken van drie nieuwe subsidieregelingen.

Sportclubs moeten met een van de regelingen gestimuleerd worden om nieuwe activiteiten te promoten, en leden en vrijwilligers te werven. Ook is er een vereenvoudigde regeling die ervoor moet zorgen dat de exploitatie van de sportclub geborgd blijft. Tot slot is er geld beschikbaar om de extra kosten voor het controleren van QR-codes te dekken.

In december 2021 kondigde de gemeente Utrecht herstel- en steunmaatregelen aan voor publieke voorzieningen in Utrecht. Deze zijn gericht op het behoud van lokale makers, instellingen, buurthuizen en sportaanbieders. Voor culturele instellingen zijn andere, meer gerichte subsidies beschikbaar.

De gemeente Utrecht brengt de sportaanbieders van het herstel- en steunpakket op de hoogte via een mail, de website van de gemeente en de website van SportUtrecht. Ook via sociale media moeten de sportclubs worden aangesproken.

