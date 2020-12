Sportvrienden Utrecht: ‘Samen sporten is goed voor alles’

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt? Hoe ondervinden Utrechters de gevolgen van de coronamaatregelen? Deze keer: Sportvrienden.

“In plaats van hangen in het park zien we jongeren hardlopen in het park”, aan het woord is Joost Gravink. Hij is betrokken bij Sportvrienden van stichting On the Move, een project waarbij jongeren uit de jeugdzorg gaan sporten met een maatje.”

Veel Utrechters vinden sporten leuk, maar het is soms lastig om te beginnen en om regelmatig bezig te blijven. Stichting On the Move heeft hier het project Sportvrienden voor bedacht. Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van jongeren die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Joost: “Wij koppelen daarom jongeren, die momenteel veel thuiszitten, aan studenten. Samen worden ze gemotiveerd om meer te sporten en het zorgt voor positieve veranderingen bij de jongeren.”

Joost is al tijdens zijn studie mbo sport begonnen als fitnesstrainer, nu is hij afgestudeerd en naast fitnesstrainer dus ook betrokken bij Sportvrienden. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het uitrollen van het concept van Utrecht naar Amersfoort. “De mensen die deelnemen aan Sportvrienden komen allemaal in een positieve spiraal terecht, dat is heel fijn om te zien. Het is natuurlijk een uitdaging, maar dat maakt het ook leuk. Nu zie ik jongens die eerst aan het hangen waren in het park, in hetzelfde park hardlopen. Dat geeft mij veel voldoening om te zien. Ik hoor ook van begeleiders dat het ze raakt als ze zien dat mensen echt opknappen van het sporten. En ook de studenten geven aan dat het ze echt voldoening geeft. Sportvrienden werken als motivator, rolmodel, maar vooral als vriend. Daar doen we het echt voor.”

In contact komen

Om studenten en jongeren met elkaar in contact te brengen worden er funclinics georganiseerd. Middagen waar al sportend contacten zijn te maken. Anderhalf jaar geleden kwam Christian Bouwmeester ook bij Sportvrienden. Hij leerde zelfstandig wonen en moest al zijn spaargeld gebruiken voor zijn eerste kamer. “Ik was ook niet echt gemotiveerd om te bewegen, maar toen kreeg ik de tip om eens te gaan kijken bij Sportvrienden. Ik kwam bij een training terecht en werd gekoppeld aan een hbo-student. Het doel was om tien weken lang regelmatig te sporten, ik ben eigenlijk nooit meer gestopt.”

Het ging zo goed met Christian dat hij besloot om zelf ook jongeren te motiveren om te sporten. Van ‘jongere’ werd hij ‘student’. “Het sporten heeft mij veel opgeleverd en dat wilde ik graag doorgeven. Het is voor de jongeren waar ik nu mee sport mooi om te zien dat ik ooit in hun positie stond en dat ik nu juist mijn doorzettingsvermogen kan doorgeven.” De deelnemers kunnen zelf aangeven wat voor sport ze willen doen; fitness, voetbal, basketbal, het kan allemaal. “Ik doe vooral fitness. Helemaal nu met corona zie je dat mensen veel alleen binnen zitten. Dan is het goed om er even tussenuit te gaan. Samen naar de sportschool is een goede activiteit.”

Joost vertelt dat sporten op heel veel vlakken zorgt voor goede ontwikkelingen: “Het is niet alleen lichamelijk goed, sporten heeft ook veel impact op je brein. Je maakt tijdens het sporten dopamine aan, een stofje dat je gelukkig maakt. Maar sporten zorgt er ook voor dat je beter met stresssituaties kan omgaan. Het zorgt voor een positieve mindset. En die willen we allemaal.”

Wil jij sporten met Sportvrienden? Kijk hier verder.