Spreidingswet aanleiding voor gemeente Utrecht om aan de slag te gaan met asielopvang

Onlangs stemde de Eerste Kamer in met de spreidingswet voor asielzoekers. Doel van de de wet is bij te dragen aan een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over Nederland. De wet hanteert hiervoor een verdeelsleutel. Nu die bekend is, kan de gemeente aan de slag.



Voor de gemeente Utrecht betekent de verdeelsleutel dat de gemeente 1.988 permanente opvangplekken voor asielzoekers moet realiseren. Van deze plekken moeten er 169 geschikt zijn voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Op dit moment biedt Utrecht 582 permanente opvangplekken, waarvan 169 voor minderjarige asielzoekers. Te weinig dus. Toch omarmt de gemeente de nieuwe wet en wil ze haar deel voor haar rekening nemen. Tegelijkertijd is Utrecht al langere tijd op zoek naar nieuwe locaties voor permanente asielopvang. Met de spreidingswet wordt de asielopgave voor Utrecht nu nog groter.

Ondanks dat de spreidingswet een flinke asielopgave oplevert voor Utrecht, is de gemeente blij met de komst van de wet. Een woordvoerder laat weten: “De spreidingswet gaat helpen om asielzoekers eerlijk over het land te verdelen, doordat alle gemeenten daar hun steentje aan bijdragen. Dat gaat bijdragen aan het oplossen van de asielcrisis. Het is goed dat we nu weten wat de verdeelsleutel naar verwachting wordt en daar gaan we mee aan de slag.”

Gesprekken

Hoe dat aan de slag gaan er precies uitziet, is nog onduidelijk. Gemeenten kunnen er namelijk ook voor kiezen om samen te werken in de regio en opvangplekken van elkaar over te nemen. De woordvoerder is niet helemaal duidelijk over hoe Utrecht met deze optie om wil gaan. “Utrecht wil haar deel bijdragen aan deze nieuwe asielopgave. We stemmen dat af met de andere gemeenten in de provincie aan de regionale regietafel migratie. Die gesprekken lopen en gaan we intensiveren”, aldus de woordvoerder.

Hoewel Utrecht niet voldoet aan de normen die de spreidingswet stelt, betekent dat zeker niet dat Utrecht niks doet aan de opvang van vreemdelingen. Utrecht biedt namelijk meer opvangplekken dan de 582 permanente opvangplekken voor asielzoekers. In onze gemeente zijn er ook nog 723 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers. Naast asielzoekers vangt Utrecht 1.600 Oekraïners op. De Oekraïense vluchtelingen worden echter op aparte locaties opgevangen en vallen niet onder de regels van de spreidingswet.

Meer permanente opvangplekken

De ervaring leert dat het vinden van geschikte locaties voor asielopvang niet eenvoudig is en vaak op weerstand stuit. Ook in Utrecht speelde dit recent nog bij de komst van de nieuwe opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in De Meern, waar bewoners in verzet kwamen.

De gemeente houdt zich op de vlakte als we vragen hoe Utrecht tot meer opvangplekken wil komen. “Wat we kunnen realiseren is afhankelijk van de mogelijkheden die er te vinden zijn binnen de gemeentegrenzen. We gaan ons uiterste best doen om dit op een zo duurzaam mogelijke manier te realiseren. We onderzoeken alle mogelijke opties om kwalitatief goede opvang te organiseren in en met de stad.”

De reactie van de gemeente doet vermoeden dat er nog geen oplossing in zicht is voor het ingewikkelde probleem. De gemeente worstelt al langere tijd met de zoektocht naar permanente opvanglocaties. Hier wordt namelijk al twee jaar naar gezocht, vertelt de woordvoerder. De gemeente wil al langere tijd af van de tijdelijke opvanglocaties en wil deze in 2027 vervangen door permanente opvanglocaties.