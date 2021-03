Sprekers online Vrijheidscolleges bekend: onder meer Joris Linssen en Simone Weimans

De nieuwe sprekers voor de Vrijheidscolleges zijn bekend: comedian Soundos el Ahmadi, auteur Haroon Ali, presentator Edson da Graça, presentator Joris Linssen en presentatrice Simone Weimans. Ook komt een aantal sprekers van vorig jaar opnieuw aan het woord. De colleges starten vanaf woensdag 31 maart.

De Vrijheidscolleges werden in 2013 opgericht door Bevrijdingsfestival Utrecht, Vrede van Utrecht en FORUM. In de aanloop naar 5 mei worden er sindsdien colleges georganiseerd. De verhalen zijn een vast onderdeel in het programma van veel Bevrijdingsfestivals. Dit jaar wordt het een combinatie van online en offline evenementen in samenwerking met verschillende podia, mbo’s, bibliotheken en Bevrijdingsfestivals.

In de colleges vertellen alle sprekers hun persoonlijke visie op vrijheid. Zo bespreekt NOS-presentatrice Simone Weimans het belang van persvrijheid en gaat zanger en presentator Joris Linssen in op de individuele vrijheid en het recht om anders te zijn dan de massa.

“Joris toont in zijn programma’s graag paradijsvogels en andere mensen die op een bijzondere wijze afwijken van de norm. Zelf wil hij zich ook niet altijd conformeren”, aldus de organisatie van de Vrijheidscolleges.

Naast de nieuwe sprekers, geven radio-dj Angelique Houtveen, militair Gijs Tuinman en auteur Robert Vuijsje dit jaar nog een paar keer hun colleges uit 2020. Wel met wat aanpassingen naar aanleiding van de actualiteit.

“Voor 5 mei maken we een interactief online programma waar kijkers vragen kunnen stellen aan de vrijheidssprekers via de chat”, zegt directeur Esther Lubberding. “Met ons nieuwe interactieve online format hopen we rond 5 mei nog meer mensen te betrekken bij het onderwerp”. Binnenkort komt het hele programma online te staan.

‘De usual suspects’

DUIC sprak Lubberding vorig jaar al eens over haar werk voor de Vrijheidscolleges. We vroegen haar onder meer hoe de sprekers worden gekozen. “We hebben nooit alleen maar de usual suspects”, zei ze toen. “We kijken onder meer naar actualiteit, maar ook naar wie er zelf een interessant verhaal heeft om te vertellen.”

Ook moet iemand autoriteit hebben op een bepaald gebied, maar ook jongeren aanspreken. “Als laatste speelt mee of iemand heden, verleden en toekomst aan elkaar kan koppelen. Zo komen we iedere keer weer tot een mooie lijst.”