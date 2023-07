Springt gemeente Utrecht financieel in de bres voor De Nijverheid en USV Elinkwijk?

Voetbalvereniging USV Elinkwijk en creatieve broedplaats De Nijverheid zitten in financiële problemen. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is voornemens beide organisaties financiële noodsteun te verlenen zodat ze kunnen blijven voortbestaan. B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen en hen de gelegenheid gegeven ‘wensen en bedenken’ kenbaar te maken.

Zowel De Nijverheid als USV Elinkwijk hebben net als veel Utrechters en andere organisaties te maken gehad met forse extra kosten door de hoge energieprijzen. Bij het ruim honderd jaar oude USV speelt echter meer. Er is een stapeling van financiële tegenvallers bij de club. Zo heeft de coronacrisis en de vertraging van de bouw van het nieuwe energieneutrale clubhuis gezorgd voor tegenvallers. Door de herontwikkeling van het sportpark is de club op dit moment bovendien minder aantrekkelijk waardoor het ledenaantal terugloopt, er geen extra activiteiten zoals toernooien zijn, de sponsoring afneemt en de kantine-inkomsten teruglopen.

De Utrechtse sportvereniging heeft geen eigen vermogen om deze tegenvallers op te vangen. B&W wil de club overeind houden en vindt USV waardevol voor de (kwetsbare) jeugd in de buurt, de vrijwilligers en de functie als ontmoetingsplek voor bewoners. De vereniging heeft ruim 450 (jeugd)leden. De gemeente wil USV daarom steunen met een bedrag van 50.000 euro.

Ruim 23.000 euro voor De Nijverheid

Het andere financiële zorgenkind is De Nijverheid in het Werkspoorkwartier. Deze instelling biedt ateliers en creatieve werkplekken voor ruim vijftig kunstenaars, ontwerpers en creatieve makers. Naast de ateliers zijn er verschillende expositieplekken, een kunstcafé, een terras aan het water en is er wekelijks culturele programmering.

De organisatie ontvangt een jaarlijkse subsidie van 55.000 euro per jaar van de gemeente en vaart volgens B&W financieel scherp aan de wind. Zo scherp dat de gemeente voorziet dat de organisatie op korte termijn in de financiële problemen kan komen. De gemeente wil daarom niet zonder voorwaarden met geld over de brug komen. De Nijverheid moet met een verbeterplan komen om de financiële positie te verbeteren. Ook zijn er al maatregelen genomen om de begroting van 2023 sluitend te maken.

Het financiële probleem dat de gemeente met de noodsteun voor haar rekening wil nemen, is een naheffing van 23.602 euro, die de Nijverheid heeft gekregen als gevolg van de gestegen energiekosten. De organisatie heeft onvoldoende geld om deze naheffing zelf te betalen zonder dat het voortbestaan in gevaar komt. B&W vindt de organisatie te belangrijk voor de pluriformiteit in de stad om dit te laten gebeuren en is dan ook voornemens de naheffing te financieren.