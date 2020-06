SSH zoekt studentenhuizen die jongeren uit een zorginstelling als huisgenoot willen

Studentenhuisvester SSH zoekt Utrechtse studentenhuizen waar een jongere kan wonen die uit een zorginstelling komt. Het project Goeie Buur is vorig jaar gestart en moet voor vijftig jongeren per jaar een kamer opleveren.

Sinds september werken de gemeente Utrecht, diverse zorgpartijen, Academie van de Stad en de SSH samen aan het project. Doel is om gemotiveerde jongeren, die uit de maatschappelijke zorg komen, een plekje te geven in een studentenhuis. SSH is daarom op zoek naar studentenhuizen die hier voor open staan.

De jongere wordt ook gekoppeld aan een maatje die SSH een Goeie Buur noemt. Dit is een student die het leuk vindt om de jongere verder te helpen. Een Goeie Buur heeft een aantal uur per week contact met de jongere. Dit kan zijn in de vorm van WhatsApp/bellen, maar kan ook afspreken wanneer dit nodig is. De studenten en de jongeren trekken met elkaar op, ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en weten elkaar te vinden. Naast het contact met de goeie buur blijft de jongere ook in contact met de zorginstelling.

“De resultaten van het project zijn goed” vertelt Yvonne Brugmans, manager Strategie bij de SSH. “We gaan er dus zeker mee door! Vanaf de start van het project hebben 24 jongeren via dit project een eigen plekje gekregen. De komende maanden staan er nog zeker zeven jongeren op de lijst om gehuisvest te worden.”