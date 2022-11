St. Antonius gaat ziekenhuis in Nieuwegein verlaten en verhuist zorg naar Utrecht

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein blijft in de huidige vorm niet meer bestaan. De zorg gaat verhuizen naar Utrecht, waar in Leidsche Rijn in 2013 de nieuwe locatie werd geopend. Voor Nieuwegein is het een grote verandering waar het ziekenhuis ook een grote locatie heeft nabij het centrum. De verhuizing laat nog wel even op zich wachten, in 2035 moet het helemaal klaar zijn.

Het operatiecomplex, de intensive care, de spoedeisende hulp, al deze afdelingen zullen vertrekken uit Nieuwegein. Het ‘grootste deel’ van de ziekenhuisfuncties komen naar Utrecht. Of er nog iets van een toekomst is voor het St. Antonius in Nieuwegein is nu nog onduidelijk, maar zeker is dat er één grote locatie komt in Utrecht.

De relatief jonge locatie in Utrecht is daarvoor het meest geschikt. Het pand in Nieuwegein is kostbaar om te verduurzamen en vraagt veel onderhoud. Om nog eens vijftig jaar mee te kunnen, zou het helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden”, aldus Luc Demoulin, bestuursvoorzitter van het St. Antonius. “Het ziekenhuis in Nieuwegein blijft daarom op termijn niet in de huidige vorm bestaan.”

De reden voor de verhuizing ligt natuurlijk in de financiën, de zorg op één locatie zou de kwaliteit van de zorg moeten verbeteren doordat alle specialiteiten onder een dak te vinden zijn.

Demoulin: “Ik begrijp dat deze boodschap bij inwoners van Nieuwegein en omstreken misschien vragen oproept. Het is goed om te beseffen dat we spreken over een verandering die pas over zo’n dertien jaar concreet wordt. We nemen dus uitgebreid de tijd om in de komende jaren een passende invulling te geven aan zorg in de regio Nieuwegein.”

