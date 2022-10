St. Antonius Ziekenhuis een stuk energiezuiniger na verschillende aanpassingen

Het St. Antonius Ziekenhuis, dat twee vestigingen in Utrecht heeft, heeft flink ingezet op energiebesparing. Hierdoor heeft het St. Antonius als tweede ziekenhuis in Nederland het certificaat ‘zilver’ gekregen van de Milieuthermometer Zorg.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft bijna 4.800 zonnepanelen op verschillende plekken laten leggen, de traditionele verlichting is vervangen door ledlampen en de warmwaterleidingen zijn geïsoleerd. Onder meer deze aanpassingen zouden nu al een ‘flinke’ energiebesparing opleveren.

“Binnen het St. Antonius is veel enthousiasme voor duurzame initiatieven”, zegt Magda Barnhoorn, coördinator duurzaamheid. “Steeds meer afdelingen en medewerkers willen graag bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Niet alleen thuis maar ook vanaf hun werkplek.”

Eerder liet het ziekenhuis al weten dat specialistische medicatie vanaf de locatie in Leidsche Rijn met de fiets thuisbezorgd kan worden. Er werd daarvoor een overeenkomst gesloten met Fietskoerier Utrecht. In de grotere regio worden elektrische auto’s ingezet.

24 uur per dag

Gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht zegt dat het met name van belang is om zorginstellingen te verduurzamen. “Omdat ziekenhuizen 24 uur per dag zorg leveren, hebben ze automatisch hoge energierekeningen: verlichting en verwarming staan 24 uur per dag aan. Investeren in energiebesparende maatregelen loont meer dan ooit, gezien de snel stijgende energieprijzen.”

Barnhoorn zegt tot slot erg blij te zijn met het certificaat zilver, maar voegt daaraan toe dat de strijd nog niet gestreden is. “We zijn erg blij met het certificaat zilver en gaan zéker door voor goud.”