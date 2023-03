St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht krijgt speciale spoedeisende hulp voor kinderen

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, Leidsche Rijn krijgt een spoedeisende hulp (SEH) speciaal gericht op kinderen. Daarmee wordt volgend jaar alle kindergeneeskunde geconcentreerd in dit ziekenhuis. Zo lopen kinderen niet langer de kans om geconfronteerd te worden met volwassen patiënten, die soms met ernstige verwondingen de gewone SEH worden binnengebracht.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn neemt volgend jaar de aanbouw in gebruik waar de uitbreiding van de geboortezorg komt. De kindergeneeskunde en de intensive care en high care voor pasgeborenen uit Nieuwegein verhuizen ook naar de nieuwe aanbouw in Utrecht. Daarbij komt dus ook een kinder-SEH, zodat alle kindzorg onder één dak zit. Het ziekenhuis wil zo het zorgaanbod compleet maken en de kwaliteit van de acute zorg voor kinderen verbeteren.

Acute zorg voor kinderen is nu nog verdeeld over drie locaties: de SEH en de kinderafdeling in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en de SEH in het ziekenhuis in Leidsche Rijn. Volgens het ziekenhuis zorgt de spreiding van patiënten, zorgverleners, kennis, ervaring en apparatuur er nu voor dat de acute zorg voor kinderen nu niet op zijn best is. “Het samenbrengen van alle acute zorg voor kinderen op één plek, waar ook de andere kindzorg is gehuisvest, is daarom een logische keuze. Zo zorgen we voor veilige, kindvriendelijke en kwalitatief beste zorg voor alle kinderen met een acute zorgvraag”, aldus het St. Antonius Ziekenhuis.

SEH voor kinderen

Op een spoedeisende hulp voor kinderen gaat het iets anders in zijn werk dan op een gewone SEH. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor de kinderen en er zijn voorzieningen aanwezig om de zorg zo kindervriendelijk mogelijk te maken. Daarnaast zijn de wacht- en behandelkamer kindvriendelijk ingericht en worden kinderen zoveel mogelijk afgeschermd van de spoedeisende zorg voor volwassen, die soms heftig kan zijn.