St. Antonius Ziekenhuis laat ‘voor alle zekerheid’ parkeergarage in Utrecht controleren na ingestorte hellingbanen in Nieuwegein

Het St. Antonius Ziekenhuis gaat ‘voor alle zekerheid’ de parkeergarage bij het ziekenhuis in Utrecht laten controleren. Aanleiding daarvoor is het ongeluk dat vorig weekend gebeurde bij de parkeergarage in Nieuwegein.

In Nieuwegein kwamen zondag de hellingen van de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis naar beneden. Er vielen geen gewonden, maar de parkeergarage is voorlopig onbruikbaar. Later bleek dat de hellingbanen van de parkeergarage niet zijn gecontroleerd tijdens twee inspecties.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft naar aanleiding van het ongeluk contact gezocht met de architect van beide parkeergarages. Volgens de architect heeft de parkeergarage in Utrecht een andere bouwconstructie dan die in Nieuwegein. Het architectenbureau geeft verder aan dat er ‘geen aanleiding is tot twijfel aan de veiligheid’ van de parkeergarage in Utrecht.

Het ziekenhuis heeft desondanks besloten om de garage in Utrecht toch te laten controleren. “Om iedere onzekerheid weg te nemen, laten wij een onafhankelijk technisch adviesbureau een inspectie uitvoeren”, laat het ziekenhuis weten. De inspectie wordt op korte termijn uitgevoerd.