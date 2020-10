St. Antonius Ziekenhuis onbereikbaar door netwerkstoring: ‘Kom niet naar Spoedeisende Hulp’

Het St. Antonius Ziekenhuis is maandag sinds 16.20 uur vanwege een netwerkstoring slecht bereikbaar. Het ziekenhuis vraagt mensen om niet naar de spoedeisende hulp te komen.

Het ziekenhuis is telefonisch en via het patiëntportaal niet bereikbaar. “We vragen u niet naar de spoedeisende hulp te komen. Heeft u met spoed zorg nodig? Bel dan 112”, schrijft het St. Antonius op haar website.

Het is niet bekend wat de storing veroorzaakt. Het ziekenhuis is bezig het probleem op te lossen. Hou de website van het St. Antonius in de gaten voor actuele informatie.