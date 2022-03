St. Antonius Ziekenhuis stuurt 8 pallets aan medische hulpgoederen naar Oekraïne

Medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis zijn een actie gestart om medische hulpmiddelen naar Oekraïne te sturen. Volgens het ziekenhuis is er dringend behoefte aan deze spullen in het Oost-Europese land waar sinds vorige week hevige gevechten zijn uitgebroken.

Om verspilling te voorkomen heeft het St. Antonius Ziekenhuis naar eigen zeggen een beperkte voorraad aan spullen. Toch is het gelukt om al acht pallets aan onder meer infuusvloeistof, kompressen en handschoenen bij elkaar te verzamelen.

De hulpgoederen zijn vrijdag afgeleverd bij een professionele hulporganisatie, die er vervolgens voor zorgt dat de spullen op de juiste plek in Oekraïne aankomen. “We hopen met deze bijdrage de Oekraïense bevolking te ondersteunen, zodat medische zorg kan worden blijven verleend in deze moeilijke omstandigheden”, is te lezen op de website van het ziekenhuis.