St. Antonius Ziekenhuis verplicht mondkapje in wachtruimte poli’s en onderzoeksafdelingen

Patiënten en bezoekers moeten vanaf maandag 17 augustus een mondkapje op in de wachtruimtes van de poli’s en onderzoeksafdelingen in het St. Antonius Ziekenhuis.

De maatregel wordt ingesteld omdat de anderhalvemeterregel soms in het geding komt. Het ziekenhuis schrijft: “Al hebben we onze ziekenhuislocaties zo veel als mogelijk ingericht op de anderhalvemeterregel, toch zijn er grenzen aan de fysieke mogelijkheden in ons ziekenhuis.”

Nu de reguliere zorg steeds verder hervat wordt, verwacht het St. Antonius Ziekenhuis dat op sommige poli’s die 1,5 meter niet meer gewaarborgd kan worden. “Daarom is besloten om vanaf 17 augustus patiënten, en hun eventuele begeleiders, te vragen een mond-neusmasker te dragen in de wachtruimte van een poli of onderzoeksafdeling op al onze locaties.”