St. Bonifatiuscollege in Utrecht krijgt geen gymzalen op palen; ook komen er geen woningen

Het Utrechtse St. Bonifatiuscollege aan de Fockema Andreaelaan krijgt geen gymzalen op palen. De bouwkosten blijken uiteindelijk een stuk hoger uit te vallen dan eerder werd gedacht. Dit betekent dat er ook geen woningen worden gebouwd.

In mei 2020 stemde de gemeenteraad in met het plan om boven het brugklasgebouw van het St. Bonifatiuscollege twee gymzalen te bouwen. Deze zalen zouden op palen boven de bestaande bebouwing uitsteken. Hierdoor bleef naast het schoolgebouw ruimte beschikbaar, waar vervolgens zo’n veertig woningen konden worden gebouwd.

Uit een berekening van de bouwkosten, die volgens de gemeente is opgesteld in opdracht van het schoolbestuur, bleek dat er voor de bouw van de twee gymzalen ongeveer 1 miljoen euro extra nodig was. Al snel bleek echter dat het project veel meer geld zou gaan kosten.

Substantieel

In oktober 2020 liet het schoolbestuur namelijk al weten dat de kosten van de staalconstructie onder de gymzalen ‘substantieel hoger’ werd dan aanvankelijk was berekend. In plaats van 1 miljoen euro zou er ongeveer 2,2 miljoen euro extra nodig zijn.

Volgens de gemeente zijn de bouwkosten ‘onvoldoende nauwkeurig’ ingeschat. Zo is de eerste raming gebaseerd op ontwerpen die te globaal en schetsmatig waren om een goed beeld te kunnen geven. Daarnaast is het zo dat de gestegen staalprijs ook invloed heeft op de kosten van het project.

Opties

Toen bleek dat het project veel duurder zou uitvallen, is een aantal alternatieve opties onderzocht. Zo is gekeken of het aanpassen van de onderwijsbegroting en het woningbouwprogramma de extra kosten kon opvangen, waardoor alsnog de gymzalen op palen gebouwd zouden kunnen worden. Dit blijkt allemaal niet mogelijk.

De gemeente zegt dan ook geen andere mogelijkheden te zien om de gymzalen op de grond te bouwen en af te zien van woningbouw. “Voordeel van dit scenario is, dat de realisatie van de gymzalen snel kan plaatsvinden”, aldus de gemeente Utrecht.

Het St. Bonifatiuscollege wordt momenteel gerenoveerd om plek te kunnen bieden aan meer leerlingen. De werkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat in augustus volgend jaar de oplevering is.