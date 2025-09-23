St. Jan de Doperschool in Utrecht ontruimd na gaslek; plaatsing verkeersborden mogelijke oorzaak

De St. Jan de Doperschool in Utrecht is dinsdagochtend ontruimd vanwege een gaslek in de Rijnhuizenlaan. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ontstond de lekkage vermoedelijk tijdens het plaatsen van verkeersborden in de grond.

Rond 08.45 uur kwam de melding van het gaslek binnen. Omdat de lekkage zich op ongeveer één meter van de school bevond, moesten alle leerlingen en medewerkers het gebouw verlaten. In de apotheek naast de school moesten klanten tijdelijk binnen blijven totdat de situatie veilig was.

De brandweer trof een tijdelijke noodoplossing, waarna netbeheerder Stedin het probleem definitief heeft verholpen. Na zo’n 30 tot 45 minuten konden de kinderen van de St. Jan de Doperschool weer terug naar de klas.

