Staal, vuur en samen eten is waar het bij de Vuurbak om draait

Met de naam ‘Vuurbak’ is eigenlijk alles al gezegd. De buitenkeukens van staal zijn het Utrechtse antwoord op een Zuid-Amerikaanse traditie van grillen en samenzijn. Ook Jos Cremer, het brein achter de Vuurbak, weet wel van wanten. Hij vertelt hoe hij de Vuurbak heeft ontworpen, en wat zijn plannen ermee zijn.

Grote stukken vlees braden aan een lange spies of op een rooster van één bij twee meter. Het vuur: zo heet mogelijk. En dan met een grote groep mensen eten rond het vuur. De Vuurbak is geïnspireerd op churrasco, een Braziliaanse barbecue. Churrasco staat in heel algemene zin voor ‘gegrild vlees’, maar heeft net als de term ‘barbecue’ een hoge gezelligheidsfactor.

Dat is waar bij Jos het idee ontstaat om de Nederlandse churrasco aan te wakkeren. “Eigenlijk is het wat van Brazilië in de polder. Het gaat echt om de beleving bij de Vuurbak. Je bent samen, je eet samen. Je staat met z’n allen bij elkaar om het vuur. Wat dat betreft was de eetcultuur in Nederland tot voor kort erg schraal.”

100 kilo

Jos heeft het eerste model van de Vuurbak prominent in zijn Utrechtse achtertuin staan, met een grillconstructie en een werkblad eraan gemonteerd. “Dit bij elkaar weegt ook wel richting de 100 kilo, dus ik schuif ‘m niet zomaar een stuk aan de kant”, lacht hij.

De grill staat op hoge poten, maar oogt toch heel wat robuuster dan een gemiddelde driepoot-barbecue. Dat komt doordat ‘ie volledig is gemaakt van staal, zegt Cremer. “Dat moet ook wel.” Hij geeft een flinke stoot tegen de zijkant van de bak, maar die geeft niets mee.

“Stel je voor, een feestje met rondrennende kinderen en dan valt zoiets om. Dat wil je niet.” De bak zelf heeft veel weg van een trog. “Dat past toch beter in het Nederlandse landschap”, verklaart Jos lachend.

Doorontwikkelen

Standaard komt de Vuurbak met een plancha, dat is een metalen grillplaat, en een in hoogte verstelbaar rooster. Maar de grill krijgt hoe langer hoe meer modulaire opties. Jos is ook nog bezig het ontwerp verder door te ontwikkelen.

Zo maakt barbecuecollectief Vuurbaas volop gebruik van de Vuurbak, en geeft daarvoor ruimschoots feedback terug. Op basis van de feedback van deze en andere professionals en amateurs werkt Cremer aan het tweede model van de Vuurbak.

“Model twee van de Vuurbak wordt hoger, dieper en breder. Ik blijf het ontwerp alsmaar verbeteren en uitwerken. Ik wil per model een serie van niet meer dan twintig Vuurbakken produceren. Voor het daaropvolgende model wil ik weer kijken hoe ik kan aanpassen, enzovoorts.”

Zelf meenemen

Cremer produceert de Vuurbak en runt de gelijknamige webshop met spullen voor de (buiten)keuken. Daarnaast heeft hij nog de grote droom om een stichting op te zetten, die als doel heeft om mensen bij elkaar te brengen.

“Ik wil graag bring your own-evenementen organiseren, waarbij gasten allemaal wat meenemen en samen het eten bereiden. Dat samen koken, samen ‘spelen’, kan helpen om elkaar meer te leren respecteren. Daar ben ik van overtuigd.”