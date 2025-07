Staat der Nederlanden huurt groot kantoorpand in Utrecht

De Staat der Nederlanden heeft een langjarige huurovereenkomst afgesloten voor het kantoorgebouw aan de Atoomweg 100 in Utrecht. Dat melden verschillende vastgoedplatforms.

De Nederlandse staat huurt de volledige 12.000 vierkante meter oppervlakte in het pand en de ruim 390 parkeerplaatsen. Welke onderdelen van de overheid er gehuisvest worden, is nog niet duidelijk. Het gebouw op bedrijventerrein Lage Weide gaat eerst verder verduurzaamd worden waarna het in gebruik wordt genomen.