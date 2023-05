Stad in Cijfers: Aantal schoolverlaters in gemeente Utrecht vorig jaar gestegen

In de rubriek Stad in Cijfers gaan we in op data over de stad. De gemeente Utrecht houdt van honderden onderwerpen bij hoe het er in de stad voorstaat, van aantal Utrechters dat een fiets heeft tot hoeveel procent van de Utrechters last heeft van lawaai door verkeer of bedrijven in de stad. Elke week lichten we een van de onderwerpen uit.

Het aantal voortijdige schoolverlaters in de gemeente Utrecht is vorig jaar gestegen. De krappe arbeidsmarkt verleidde veel studenten om werk boven school te verkiezen. Ook de gevolgen van de coronapandemie hebben ervoor gezorgd dat studenten hun studie eerder hebben beëindigd.

Dat schrijft het Utrechtse college in een raadsbrief. Volgens het college verloren veel studenten hun motivatie door het onlineonderwijs vanwege de coronapandemie. Ook vielen studenten die vanwege de coronaversoepeling van de eindexamenresultaten met de hakken over de sloot slaagden, alsnog uit.

In Utrecht steeg het aantal schoolverlaters vorig jaar met 0,3 procent, van 1,9 procent naar 2,2 procent in schooljaar 2021-2022. Toch is er niet alleen slecht nieuws, meldt het Utrechtse college. Ten opzichte van vóór de coronaperiode, schooljaar 2018-2019 is het aantal schoolverlaters in Utrecht juist gedaald, met 0,1 procent. Dat komt volgens het college door de preventieve aanpak in Utrecht.

De meeste schoolverlaters volgden een studie op mbo-niveau 1. Daar steeg vorig schooljaar het aantal schoolverlaters in Utrecht met 3,6 procent in vergelijking met schooljaar 2020-2021. Dat komt volgens het college omdat ‘de aanwezigheid van studenten is afgenomen’. Jongeren vinden het moeilijk om naar school te komen.

Ook is het lastig om eerste- en tweedejaars gemotiveerd te houden en vallen studenten uit omdat ze de verkeerde schoolkeuze hebben gemaakt. Het college gaat dit jaar meer inzetten op de oriëntatiemogelijkheden binnen het mbo en op het beter begeleiden van de overstap van het vso naar het mbo.