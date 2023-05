Stad in cijfers: Utrecht groeide vorig jaar met 6.242 inwoners

In de rubriek Stad in Cijfers gaan we in op data over de stad. De gemeente Utrecht houdt van honderden onderwerpen bij hoe het er in de stad voorstaat, van aantal Utrechters dat een fiets heeft tot hoeveel procent van de Utrechters last heeft van lawaai door verkeer of bedrijven in de stad. Elke week lichten we een van de onderwerpen uit.

Het aantal inwoners in Utrecht groeit nog altijd door. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Utrecht Monitor. Vorig jaar groeide Utrecht met 6.242 inwoners naar een bevolkingsomvang van 367.984 op 1 januari 2023. Dit is de sterkste groei sinds 2014. In de jaren 2015 – 2019 zat Utrecht op een groei tussen 4.100 en 5.400 inwoners per jaar. Tijdens de coronajaren was de groei juist uitzonderlijk laag: in 2020 groeide de stad met 1.636 inwoners en in 2021 met 2.387 inwoners.

De bevolkingsgroei in een stad is altijd opgebouwd uit natuurlijke aanwas (verschil tussen geboorte en sterfte) en een vestigingssaldo (verschil tussen vestiging en vertrek). In beide factoren is een opvallend verschil te zien met voorgaande jaren.

Het verloop van het geboortecijfer in Utrecht volgt de landelijke ontwikkeling. Er was een kortdurend geboortegolfje in 2021, maar in 2022 werden juist minder kinderen geboren. In 2022 zijn er 4.330 Utrechtse baby’s geboren, ongeveer 600 minder dan in 2021 en 400 minder dan in de jaren daarvoor. Het lage geboortecijfer in combinatie met het aanhoudend hoge sterftecijfer gaf Utrecht in 2022 een natuurlijke aanwas van bijna 2.300 personen, het laagste geboorteoverschot sinds 2003.

Het overige deel van de bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door het verschil tussen vestiging in en vertrek uit de stad. In 2022 hebben 33.800 mensen zich in Utrecht gevestigd en zijn 29.600 Utrechters uit de stad vertrokken. Dit verschil tussen in- en uitstroom geeft voor dat jaar een vestigingsoverschot van circa 4.000. Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 had Utrecht, voor het eerst deze eeuw, te maken met een vertrekoverschot: het aantal mensen dat de stad verliet was toen groter dan het aantal dat zich in Utrecht vestigde.