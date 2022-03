Stad in cijfers: welke wijk in Utrecht heeft de meeste stembureaus?

In de rubriek Utrecht in Cijfers gaan we in op data over de stad. De gemeente Utrecht houdt van honderden onderwerpen bij hoe het er in de stad voorstaat, van aantal Utrechters dat een fiets heeft tot hoeveel procent van de Utrechters last heeft van lawaai door verkeer of bedrijven in de stad. Elke week lichten we een van de onderwerpen uit.

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, maar waar kun je straks eigenlijk je stem uitbrengen? De gemeente Utrecht telt dit jaar 226 stembureaus op 195 locaties. Dat zijn 45 stembureaus meer dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar.

Stemmen kan straks op 14, 15 en 16 maart, maar niet alle stembureaus zijn op 14 en 15 maart geopend voor het vroegstemmen. De locaties in deze grafiek zijn in ieder geval wel allemaal open op 16 maart. Van de 226 stembureaus in de stad is 96 procent toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. In 2021 was dat bij 92 procent van de stembureaus het geval.

De gemeente is dan ook bijna klaar voor de verkiezingen, maar er wordt wel nog gezocht naar vrijwilligers die willen helpen op de stembureaus of bij het tellen van de stemmen. Op de stembureaus zijn 1800 vrijwilligers nodig en bij het centraal stemmentellen in de Jaarbeurs 800. De rest komt op een reservelijst. De gemeente wil vanwege corona voor elke functie 25 procent reservevrijwilligers hebben.

Bekijk de grafiek om te zien hoeveel stembureaus er in jouw wijk te vinden zijn. Er staan 195 locaties in de grafiek. Op die 195 locaties zijn in totaal 226 stembureaus te vinden.