Stadhuisbrug bekleed met tapijten, tafels en stoelen als de ‘Huiskamer van Morgen’

Op Wereld Dakloze Mensen Dag – 10 oktober – wordt aandacht gevraagd voor dakloosheid. Zo ook in Utrecht, waar vrijdagmiddag op de Stadhuisbrug de ‘Huiskamer van Morgen’ werd georganiseerd. Voorbijgangers konden deze huiskamer in de buitenlucht bezoeken om te ervaren dat een Nederland zonder dakloosheid mogelijk is, als we ervoor kiezen.

Waar normaal enkel tegels te zien zijn, liggen nu tapijten en zijn tafels en stoelen neergezet. Voorbijgangers kunnen – in het kader van Wereld Dakloze Mensen Dag – in deze huiskamer zonder dak het gesprek aangaan over oplossingen voor dakloosheid. Ook kunnen ze een boodschap achterlaten voor politieke partijen.

Naast de Huiskamer van Morgen staat een kraam waar pannenkoeken worden gebakken en die gratis worden uitgedeeld. Niet alleen dakloze mensen maken hier gebruik van, maar ook een groepje studenten op straat hoor je verbaasd zeggen: “Is dit echt gratis?”.

Keuzes

Geert Ritsema van de landelijke coalitie Dakloosheid Voorbij! laat weten dat dakloosheid geen natuurverschijnsel is. “Het is het gevolg van politieke keuzes. Keuzes om niet te investeren in het voorkomen van dakloosheid. Keuzes om dakloze mensen jaren te laten wachten op een woning. Keuzes voor beleid dat meer mensen dakloos maakt”, aldus Ritsema.

Volgens hem kan het ook anders en is dakloosheid oplosbaar als er voor wordt gekozen. “Dat vraagt wel politieke moed en investeringen – geen makkelijke keuzes, maar wel de juiste. Kiezers kunnen over 19 dagen partijen belonen die dakloosheid serieus nemen.”

Veilige woonplek

De Huiskamer van Morgen is georganiseerd op initiatief van Stichting GOUD en Kamers met Aandacht. Stichting GOUD zet zich als belangenbehartiger in voor dak- en thuisloze mensen. Zij gaan onder meer het gesprek aan met de gemeente en maatschappelijke organisaties en voeren daarnaast actie. Kamers met Aandacht biedt jongeren in een kwetsbare positie een veilige woonplek bij particulieren en probeert op deze manier dakloosheid onder jongeren te voorkomen.