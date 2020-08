Stadsbaantunnel in Utrecht vanaf morgen bijna twee maanden afgesloten

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is vanaf morgen bijna twee maanden gesloten. Tijdens de afsluiting wordt er continue doorgewerkt om de Utrechtse tunnel brandveiliger te maken. Op 5 oktober moet het werk zijn afgerond.

Uit een aantal tests bleek vorig jaar dat het beton van de Stadsbaantunnel niet voldoet aan alle eisen. Zo moet het materiaal minimaal twee uur tegen een extreem hete brand bestand zijn, maar dat is nu niet het geval. Daarom wordt er de aankomende 8 weken brandwerende bekleding geplaatst.

De werkzaamheden duren volgens de gemeente langer dan eerder was verwacht. De inschatting was dat twee aannemers tegelijk in de tunnel aan het werk konden, maar dit bleek uiteindelijk toch niet te lukken. Onder andere vanwege de coronamaatregelen kan niet al het werk tegelijk worden gedaan. Om ervoor te zorgen dat de Stadsbaantunnel zo snel mogelijk weer open kan wordt er continue doorgewerkt.

Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Op de afbeelding hieronder zijn de omleidingsroutes te zien.