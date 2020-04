Stadsbaantunnel in Utrecht waarschijnlijk vanaf medio augustus vier weken dicht

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn moet brandveilig gemaakt worden en gaat daarom waarschijnlijk vanaf medio augustus vier weken dicht.



Het beton dat is gebruikt bij de bouw van de Stadsbaantunnel is niet brandwerend genoeg. Daarom moeten er aanpassingen gedaan worden. De hittebestendigheid van de tunnel moet verbeterd worden en daarvoor moet de tunnel meerdere weken dicht.

Dit moest eigenlijk vorig jaar al gebeuren, maar de werkzaamheden zijn moeilijker dan eerder gedacht. De afsluiting werd tot nader order uitgesteld. Nu is er een nieuwe streefdatum bekendgemaakt, vanaf de tweede helft van augustus moeten de werkzaamheden starten.

De gemeente had liever gezien dat de afsluiting volledig in de zomervakantie plaatsvond, maar dit is niet haalbaar. Ook de start in augustus is een voorlopige planning. De tunnel gaat vier weken dicht.