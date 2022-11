Stadsbaantunnel in Utrecht woensdag afgesloten voor reparaties aan het dak

De Stadsbaantunnel in Utrecht is woensdag 9 november afgesloten voor verkeer. Op die datum wordt namelijk het dak gerepareerd.

De tunnel in Leidsche Rijn is woensdag tussen 06.00 en 00.00 uur afgesloten. Dit betekent dat het verkeer wordt omgeleid via de Langerakbaan, Het Zand, Terwijdesingel en de Vleutensebaan.

De Stadsbaantunnel is sowieso drie keer peer jaar een avond en een nacht dicht. Op die momenten worden onder meer de ruim vijftig technische systemen, waaronder ventilatie, noodtelefoons, vluchtdeuren, omroepinstallaties en camera’s gecontroleerd.

De laatste keer dat dit werd gedaan was van 3 november 20.00 uur tot en met 4 november 06.00 uur.

