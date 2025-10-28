 Stadsbaantunnel in Utrechtse wijk Leidsche Rijn binnenkort twee dagen dicht vanwege onderhoud Stadsbaantunnel in Utrechtse wijk Leidsche Rijn binnenkort twee dagen dicht vanwege onderhoud
Stadsbaantunnel Leidsche Rijn binnenkort twee dagen dicht vanwege onderhoud
De Stadsbaantunnel bij Leidsche Rijn.
De Stadsbaantunnel, die onder Leidsche Rijn Centrum loopt, is op vrijdag 31 oktober en woensdag 5 november de hele dag gesloten. De gemeente Utrecht voert dan controles en onderhoud uit om de tunnel veilig te houden. In beide richtingen wordt verkeer omgeleid. 

De tunnel is op vrijdag 31 oktober gesloten van 10.00 tot 23.59 uur. Woensdag 5 november is de tunnel dicht van 10.00 tot 19.00 uur. Auto’s en vrachtverkeer wordt omgeleid via de Langerakbaan, Het Zand, de Terwijdesingel en de Vleutensebaan (en omgekeerd). De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

De gemeente gaat de vijftig technische systemen in de tunnel, zoals ventilatie, noodtelefoons, camera’s en vluchtdeuren controleren, onderhouden en opnieuw certificeren. Verder worden de systemen en de binnen- en buitenkant van de tunnel schoongemaakt. Ook het groen rondom de tunnel wordt verzorgd. 

