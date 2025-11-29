Stadsbeiaardier laat Niets Blijft klinken vanaf de Domtoren voor Wereldaidsdag

Zaterdag 29 november om 11.00 uur speelt stadsbeiaardier Malgosia Fiebig op de Domtoren in Utrecht het nummer Niets Blijft van musicalacteur Ivo Chundro en zangeres Angela Groothuizen. Met het bijzondere carillonconcert vraagt Utrecht aandacht voor de wereldwijde aidscrisis, waar op 1 december – Wereldaidsdag – wereldwijd bij wordt stilgestaan.

Het nummer Niets Blijft kreeg recent nieuwe lading nadat Ivo Chundro in een tv-interview open vertelde over zijn leven met hiv. Samen met Angela Groothuizen bracht hij een nieuwe versie van haar lied uit, waarmee hij – in combinatie met zijn persoonlijke verhaal – aandacht vraagt voor de wereldwijde impact van hiv en aids. De beiaarduitvoering op de Domtoren sluit aan bij deze oproep.

Wereldaidsdag blijft volgens aidsexperts hard nodig. Door forse internationale bezuinigingen onder de Amerikaanse president Donald Trump verliezen miljoenen mensen wereldwijd toegang tot hiv-preventie, tests en levensreddende medicatie. Ook in Nederland stagneert de daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses, wat betrokken organisaties als zorgelijk bestempelen.