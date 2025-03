Stadsbelang Utrecht bezorgd over insecten; gemeente probeert het de diertjes naar de zin te maken Stockfoto

De Utrechtse insectenpopulatie is aan verandering onderhevig. Dat schrijft althans de gemeente in een reactie op vragen van Stadsbelang Utrecht. De fractie, die zich de laatste jaren steeds meer profileert als groene partij, maakt zich zorgen over de staat van de insectenpopulatie in de stad. Sommige soorten hebben moeite zich te handhaven als gevolg van klimaatverandering, de waterkwaliteit of nieuwe bouwprojecten. Aan de andere kant biedt klimaatverandering aan andere soorten juist een mogelijkheid zich hier te nestelen.