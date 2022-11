Stadskasteel Groenewoude aan Oudegracht in Utrecht gekocht door a.s.r. real estate

Het middeleeuwse stadskasteel Groenewoude aan de Oudegracht 151 in Utrecht is gekocht door a.s.r. real estate. Het winkelpand heeft een totale oppervlakte van 1.200 vierkante meter. Het wordt nu in zijn geheel verhuurd aan de kledingwinkel & Other Stories.

Het dertiende eeuwse kasteel is gekocht door a.s.r. real estate, namens het ASR Dutch Prime Retail Fund. Het naastgelegen pand, Oudegracht 149 waarin de kledingwinkel Cotton Club zit gevestigd, is in handen van hetzelfde fonds.

Met de aankoop van Oudegracht 151 telt de winkelportefeuille van het fonds nu dertien verschillende winkelpanden in de Utrechtse binnenstad, verspreid over de Oudegracht, Lange Elisabethstraat, Steenweg en Choorstraat.

Groenewoude werd in de dertiende eeuw in de Utrechtse handelswijk Stathe gebouwd. De zijmuren en de kelder van het pand dateren nog uit de middeleeuwen. Inmiddels is er ook al veel veranderd. Vooral in de 19e eeuw is het fors verbouwd en werd onder meer de voorgevel vervangen en het bovenste deel van het huis gesloopt.

