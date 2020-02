Stadsmuur en verdedigingstoren te zien in nieuwe bestrating langs Catharijnesingel

De contouren van de historische Utrechtse stadsmuur en een toren zijn terug te vinden in de straatstenen bij het Willemsplantsoen. Het nieuw gelegde stuk weg is langs de Catharijnesingel te vinden.

Het is op 12 september 2020 weer mogelijk om een rondje singel te varen in Utrecht. Op die dag is de singel hersteld en wordt gevierd dat de werkzaamheden zijn afgerond. Inmiddels zijn er ook steeds meer andere plekken rond de Catharijnesingel zo goed als af.

De singel is in de 12e eeuw aangelegd als verdedigingswerk, maar ook een stadsmuur was onderdeel van de verdediging van de stad.

Bij het Willemsplantsoen is nu de plek van een gedeelte van de muur én een toren terug te vinden. Op de rechte lijnen stond de stadsmuur en op de rondingen een toren. De toren, voorzien van kanonnen, is vierkant gebouwd, maar later vervangen door een rond exemplaar.