Stadsnomaden kraken terrein voormalige waterzuivering in Lage Weide in Utrecht

Een groep krakers heeft afgelopen weekend een terrein aan de Sterrebaan in Utrecht opnieuw gekraakt. De locatie op industrieterrein Lage Weide werd vorige week ook al gekraakt maar toen besloot de politie om te ontruimen.

Op het terrein stond de voormalige waterzuiveringsinstallatie die werd gebruikt om het afvalwater van Maarssen te zuiveren. Omdat de waterzuivering naar Leidsche Rijn is verplaatst, werden de gebouwen op het terrein begin 2022 gesloopt. Volgens de krakers staat het terrein sindsdien leeg.

De krakers omschrijven zich ook wel als stadsnomaden en zijn in Utrecht geen onbekend verschijnsel. De afgelopen jaren woonden ze op verschillende braakliggende terreinen. De stadsnomaden kiezen er bewust voor om op alternatieve wijze te wonen. Zo wonen zij in campers, caravans, bouwketen en zelfgebouwde huizen.

De groep pleit ervoor dat de gemeente Utrecht mogelijkheden biedt voor experimenten met alternatieve woonvormen. Omdat dit nu nog niet zou gebeuren vinden de stadsnomaden het gerechtvaardigd om braakliggende stukken terrein te kraken.

Eerder gekraakt

Afgelopen week werd het terrein aan de Sterrebaan al gekraakt, maar toen besloot de politie het te ontruimen. In Utrecht gaat de politie soms direct tot ontruiming over, maar soms worden de krakers met rust gelaten. “Het lijkt erop alsof het wel of niet slagen van een actie afhangt van welke officier er die dag in dienst is en wat de emotionele bui van de politie is die op onze melding afkomt”, aldus een van de krakers.

Kraken is verboden in Nederland, maar dat betekent niet dat er ook altijd direct opgetreden mag worden tegen krakers. Dit komt omdat er verschillende rechten, zoals het huisrecht, en belangen afgewogen moeten worden.

Politiek

In februari van dit jaar werd er in de gemeenteraad nog een motie aangenomen waarmee burgemeester Sharon Dijksma werd opgedragen om met de politie en het Openbaar Ministerie af te spreken dat krakers in principe niet strafrechtelijk aangepakt worden, maar civielrechtelijk.

De krakers roepen via een verklaring de burgemeester en de gemeenteraad op om dit beleid na te komen. “Wij roepen de gemeenteraad en de burgemeester op om rekening te houden met de rafelranden van de stad. Deze vrijplaatsen geven de stad namelijk kleur, terwijl de stad vrijwel niets doet om deze vrijplaatsen te koesteren en ze het krediet te geven dat ze verdienen.”